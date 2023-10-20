20 октября, 11:05

В Думе в ноябре пройдут парламентские слушания по профилактике травли детей

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова уточнила, что сейчас в законодательстве отсутствует понятие "травли", в связи с чем она предложила ввести его в правовое поле

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Большие парламентские слушания по профилактике деструктивного поведения молодежи и травли пройдут в Госдуме в конце ноября. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова во время круглого стола "Ключи к российской идентичности. Путь через образование".

"В конце ноябре мы планируем в Государственной думе проведение больших парламентских слушаний по профилактике деструктивных проявлений молодежи и травли. Мы бы хотели выработать подходы и с педагогами, и с родительским сообществом. И прийти к какому-то общему решению", - сказала Лантратова.

Депутат уточнила, что сейчас в законодательстве отсутствует понятие "травли", в связи с чем она предложила ввести его в правовое поле. 

Теги:
РоссияЛантратова, Яна Валерьевна
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