Песков заявил, что в России нет кампании по преследованию граждан США

При этом в отношении нарушающих закон принимаются положенные меры, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не преследует граждан США, но в отношении нарушающих закон принимаются положенные меры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с редактором "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой.

"Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он заметил, что "есть граждане США, которые нарушают закон". По его словам, "в отношении них принимаются законные меры".

"Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом, мы считаем, неуместно", - указал Песков.

"Что касается упомянутой представительницы, мы, к сожалению, не в курсе и абсолютно за этим не следим", - отметил представитель Кремля.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Казани, следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу редактора "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Курмашева задержана в качестве подозреваемой по статье Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2 лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до 5 лет. По этой же статье может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.