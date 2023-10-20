МИД РФ: Россия намерена добиваться справедливого наказания нациста Хунки

По словам замдиректора департамента информации и печати Алексея Зайцева, иллюзий, что официальная Оттава выдаст его, в Москве не питают

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия задействует все возможные политико-дипломатические каналы, чтобы служивший в дивизии СС "Галиция" нацист Ярослав Хунка (Гунька), которому устраивали овации в парламенте Канады, понес справедливое наказание. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Тот факт, что Ярослав Гунька, а, возможно, и другие эсэсовцы сумели избежать заслуженного наказания, является откровенной насмешкой над правосудием, - отметил Зайцев. - Будем добиваться привлечения престарелого карателя к ответственности, не дадим ему спокойно жить даже в такой комфортной для него стране - Канаде, пригревшей после Второй мировой войны тысячи военных преступников".

По его словам, иллюзий, что официальная Оттава выдаст Хунку, в Москве не питают. Представитель МИД РФ напомнил, что Канада не экстрадировала гитлеровских приспешников.

"Сейчас же, когда правящий режим [премьер-министра] Джастина Трюдо безоговорочно поддерживает и пестует неонацистские власти в Киеве, шансы на то, что в Оттаве проснется совесть приближаются к нулю. Русофобы будут покрывать под разными предлогами идейно близких к ним укронацистов, - сказал дипломат. - Но мы все равно задействуем все возможные политико-дипломатические, публичные каналы, чтобы бандеровца постигло справедливое наказание".