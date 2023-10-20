Песков не ответил на вопрос об участии РФ в саммите по проблемам Палестины

Он пройдет 21 октября в Каире

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог сообщить о российском участии в саммите по проблемам Палестины, который пройдет 21 октября в Каире.

"Сейчас не могу сказать, мне нужно это уточнить", - признался представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Россия представлена на саммите в Каире, и кто может ее представлять. Песков рекомендовал обращаться за подробностями в МИД РФ.

Саммит проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сообщал ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем. На саммите, как предполагается, будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.