Мэром прифронтового Каховского муниципального округа утвердили прежнего главу ВГА

Им вновь стал Павел Филипчук

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Павел Филипчук, ранее занимавший пост главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского муниципального округа, утвержден главой. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"На очередной четвертой сессии совета депутатов муниципального образования Каховский муниципальный округ по представлению губернатора Херсонской области Сальдо Владимира Васильевича главой Каховского муниципалитета избран действующий руководитель Каховской ВГА Павел Филипчук", - написал он.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. Ранее были назначены мэры четырех округов: Георгий Журавко утвержден главой Алёшкинского муниципального округа, Голопристанский округ возглавил Виталий Титаренко, Чаплынский - Лилия Пуляева и Каланчакский - Петр Мустиянович. Лишь в Новокаховском городском округе сменился руководитель, вместо избранного после выборов спикером совета депутатов Владимира Леонтьева мэром стал Виталий Гура, прежде занимавший должность замглавы ВГА.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Херсонской области будут избраны главы других муниципальных округов.