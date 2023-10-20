МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Израиль, Палестину, Ливан и Иорданию

По данным ведомства, обстановка на Ближнем Востоке накаляется

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует россиянам не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства в связи с развитием ситуации с регионе.

"Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем, - обратили внимание в МИД РФ. - Растет число жертв и раненых. По всему миру проходят массовые протестные акции".

"В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, - подчеркивается в тексте. - При перемещениях по указанным странам - соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств".

Москва продолжает плотную работу с властями Египта и Израиля для выхода из сектора Газа граждан РФ, обратившихся за содействием в эвакуации. "На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются, - указали в МИД. - Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тыс. человек".

В соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина в аэропорт города Эль-Ариша 19 октября спецрейсом МЧС была доставлена гуманитарная помощь - мука, сахар, рис и другие продукты общим весом 27 тонн. Груз передан представителям египетского общества Красного Полумесяца для населения сектора Газа. "Это - очередное подтверждение готовности России к оперативному гуманитарному реагированию", - заявили в дипведомстве.