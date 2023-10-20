В Херсонской области в должности вступили главы пяти муниципалитетов

В администрации региона сообщили, что избранные главы принесли присягу и поблагодарили всех за поддержку

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Советы муниципальных образований Херсонской области проголосовали за кандидатуры глав еще пяти муниципальных округов региона, сообщила в своем Telegram-канале администрация области.

"В пятницу, 20 октября, советы муниципальных образований проголосовали за кандидатуры глав пяти муниципальных округов региона. Ивановский округ официально возглавила Ольга Полосухина, Нижнесерогозский - Владислав Никитенко, Скадовский - Александр Дудка, Великолепетихский - Ольга Барановская, Верхнерогачикский - Виталий Васютинский", - говорится в сообщении.

Избранные главы принесли присягу и поблагодарили всех за поддержку.​​

Ранее Георгий Журавко был утвержден главой Алёшкинского муниципального округа, Голопристанский округ возглавил Виталий Титаренко, Чаплынский - Лилия Пуляева и Каланчакский - Петр Мустиянович. Павел Филипчук, ранее занимавший пост главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского муниципального округа, также вновь утвержден главой. Лишь в Новокаховском городском округе сменился руководитель, вместо избранного после выборов спикером совета депутатов Владимира Леонтьева мэром стал Виталий Гура, прежде занимавший должность замглавы ВГА.

В российских регионах в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября прошли выборы. В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов. Ранее сообщалось, что в течение недели в Херсонской области будут избраны главы других муниципальных округов.