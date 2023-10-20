Замглавы МИД РФ обсудил с послом Алжира возобновление спецсессии ООН по Ближнему Востоку

В российском дипведомстве отметили, что стороны в ходе беседы также обменялись мнениями "о состоянии и перспективах российско-алжирского взаимодействия" во всемирной организации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Алжира в Москве Бумедьен Геннад обсудили на встрече возобновление 10-й спецсессии Генассамблеи ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Рассматривались вопросы возобновления 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на палестинских территориях", - указали в ведомстве.

В дипведомстве отметили, что стороны в ходе беседы также обменялись мнениями "о состоянии и перспективах российско-алжирского взаимодействия в ООН". "Была выражена обоюдная заинтересованность в его дальнейшем конструктивном развитии. Также рассматривались некоторые аспекты внешнеполитических контактов в свете избрания Алжира непостоянным членом Совета Безопасности в 2024-2026 годы", - констатировали в министерстве.

"Особое внимание было уделено обсуждению находящихся на повестке дня Совета Безопасности ООН конфликтов на пространстве Ближнего Востока, Северной Африки и Сахаро-Сахельского региона, включая проблематику западносахарского урегулирования", - заключили в МИД России.

Встреча состоялась по просьбе алжирского посла.