Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили работу платформы "3+3" по Южному Кавказу

По данным МИД РФ, сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили работу консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня, - указали в дипведомстве. - Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3".

Впервые с инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье выступили в 2021 году лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в этой инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел.