Захарова назвала сравнение России с ХАМАС проявлением крайней формы ксенофобии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что аналогичные заявления делает Вашингтон, "потому что русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять" в стране "межнациональный и межконфессиональный разлад"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заявления Урсулы фон дер Ляйен, содержащие сравнение России с движением ХАМАС, являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя сравнение РФ и с движением ХАМАС.

"Заявления Урсулы фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - прим. ТАСС) являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти", - написала дипломат.

Захарова указала, что причиной подобных заявлений со стороны главы Еврокомиссии является факт того, что она полностью на крючке "из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов" и "играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза".

"Скомпрометированная председатель Еврокомиссии при этом совершенно "забыла" про миллионы жертв (женщин и детей) американской "войны с террором" в Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии, Сирии", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

По словам дипломата, аналогичные заявления делает сам Вашингтон, "потому что русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять" в России "межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах". "У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы - не выйдет!", - заключила Захарова.