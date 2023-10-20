Захарова: США тиражируют санкции по Ирану под предлогом мнимой ракетно-ядерной угрозы

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтон "давно и прочно утвердился в качестве злостного нарушителя резолюции СБ ООН 2231"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. США продолжают тиражировать все новые и новые санкции против Ирана под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США давно и прочно утвердились в качестве злостного нарушителя резолюции СБ ООН 2231. Объявив в 2018 году о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - прим. ТАСС), Вашингтон всеми силами пытается отмежеваться от обязательств, которыми он связан в рамках вышеупомянутой резолюции, и делает вид, будто они не имеют к американской стороне никакого отношения, - отмечается в комментарии Захаровой. - Вместо того, чтобы последовательно выполнять требования резолюции и отменять ограничения в отношении Ирана, США продолжают тиражировать все новые и новые санкции под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы, которую они сами старательно раздувают и пытаются запугивать ею остальной мир".

"Именно так американцы "отметили" 18 октября, когда истек срок действия целого ряда положений резолюции СБ ООН 2231, касавшихся ракетной программы Ирана и международного взаимодействия с ним в этой сфере, а также заморозки активов некоторых физических и юридических лиц Исламской Республики Иран", - обратила внимание дипломат.