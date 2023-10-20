20 октября, 14:13,
обновлено 20 октября, 14:28

МИД РФ призвал профильные структуры потребовать от Киева отказаться от запрета УПЦ

По словам дипломата Геннадия Аскальдовича, в условиях надвигающегося на Украине "средневекового мракобесия" необходимо объединить усилия демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять "очередному акту произвола" в отношении канонического православия

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москва призывает профильные международные организации потребовать от режима президента Украины Владимира Зеленского отказаться от "позорной идеи" запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом говорится в заявлении специального представителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

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"Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека и гражданина на свободу вероисповедания", - указал Аскальдович.

По словам дипломата, в условиях надвигающегося на Украине "средневекового мракобесия" необходимо безотлагательно объединить усилия всех демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять "очередному акту произвола" в отношении канонического православия на Украине.

"Этот по всем параметрам позорный и юридически ничтожный документ, противоречащий Конституции самой Украины, по сути, направлен на уничтожение Украинской православной церкви, - подчеркнул Аскальдович, комментируя законопроект о запрете УПЦ. - Можно не сомневаться, что такое "законодательное оформление" гонений на УПЦ ознаменует новый виток жестоких преследований ее приверженцев".

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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