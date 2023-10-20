Эксперт: Байден будет шантажировать Конгресс, чтобы добиться поддержки Израиля и Украины

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил, что сейчас американцы пока просто не готовы осознать бесперспективность поставок вооружений в эти страны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена будет шантажировать членов палат американского Конгресса, чтобы добиться одновременной поддержки Израиля и Украины. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Байден будет пытаться консолидировать очень разрозненные силы под тем призывом, что "вы только сделаете хуже, если откажетесь". Он будет фактически шантажировать американскую элиту и лишать ее интеллектуальной воли, необходимой для того, чтобы всерьез подумать о том, что происходит", - сказал он.

Специалист обратил внимание, что администрация Байдена и Конгресс уже находятся в определенном противоречии друг с другом. "Это касается и спикера Палаты представителей и сумм, которые выделяются, и условий, которые все это сопровождают. Противоречия есть", - отметил эксперт.

Кроме того, аналитик считает, что сейчас американцы пока просто не готовы осознать бесперспективность поставок вооружений на Украину и в Израиль. "Это касается Израиля еще в большей степени. Потому что там наметился тупик, и администрация Байдена не знает, как этот тупик разрешить, у нее нет рецепта", - добавил Быстрицкий.

В четверг Байден в телеобращении к согражданам высказался за оказание дальнейшей помощи Израилю и Украине. По его словам, прекращение поддержки поставило бы под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их статус "партнера, с которым хотят работать другие страны". Поэтому американский лидер планирует направить "в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование потребностей США в сфере национальной безопасности и поддержку ключевых партнеров, в том числе Израиля и Украины". Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что администрация Байдена намерена запросить у Конгресса $60 млрд на оказание помощи Украине и $14 млрд на поддержку Израиля.