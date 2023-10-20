МИД РФ осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, действия представителей японского истеблишмента в очередной раз наглядно продемонстрировали "деструктивную суть политического курса официального Токио"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает посещение представителями японского истеблишмента храма Ясукуни, который в странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

В российском дипведомстве указали, что 16 - 18 октября состоялось очередное массовое паломничество японского политистеблишмента, включая действующих членов кабинета министров и депутатов парламента, в синтоистский храм Ясукуни - одиозный символ японского милитаризма, где, как известно, почитаются, в том числе военные преступники класса "А", казненные по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока.

"Решительно осуждаем данную акцию", - сказала дипломат.

Захарова в этой связи указала на то, что действия японских политиков в очередной раз наглядно продемонстрировали "деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию и кровопролитие, развязанные Японией в ходе варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века".

"Японии следует раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц собственной истории и отказаться от опасных планов ремилитаризации, однажды уже закончившихся для страны национальной катастрофой", - заключила официальный представитель МИД России.