МИД РФ прокомментировал новый порядок пребывания иностранцев в Киргизии

В ведомстве отметили, что он не должен ущемлять права россиян

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новый порядок пребывания иностранцев в Киргизии не должен ущемлять права и интересы россиян, находящихся на территории республики. Этот нормативно-правовой акт во многом созвучен российскому закону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала утверждение кабмином Киргизии нового порядка пребывания иностранных граждан на территории этой страны, разрешающего находиться на территории государства без регистрации не более 90 дней.

"По нашему мнению, данные нововведения не должны ущемлять права и интересы российских граждан, находящихся на территории республики. Россияне, как впрочем и другие граждане ЕАЭС, смогут находиться в Киргизии без регистрации суммарно не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда. Сохраняются условия для длительного пребывания в стране в случае регистрации, которая в Киргизии оформляется в упрощенном порядке, а также при получении временного или постоянного видов на жительство", - заявила она. "Этот нормативно-правовой акт, как мы понимаем, во многом созвучен федеральному закону от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который устанавливает похожие требования для иностранных граждан, пребывающих в России", - говорится в комментарии Захаровой.

"Рассматриваем этот нормативно-правовой акт как стремление партнеров навести порядок в миграционной сфере", - добавила дипломат.

Ранее МИД Киргизии также заявил, что новые правила пребывания иностранных граждан на территории республики, в том числе россиян, не ухудшают их правовой статус.

В Киргизии с 21 октября россияне и граждане других стран, в том числе участниц ЕАЭС, в соответствии с новыми правилами, после 90-дневного пребывания на территории республики должны будут покинуть ее как минимум на 90 дней, если не хотят проходить процедуру регистрации. До сих пор для этого достаточно было выехать на один день.