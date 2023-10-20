Мезенцев: очерняя помощь детям Донбасса, недруги РФ и Белоруссии унижают самих себя

Государственный секретарь СГ заявил, что по прошествии времени останется только правда, которую в случае необходимости Москва и Минск готовы защищать и предъявлять миру

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Недруги России и Белоруссии унижают себя попытками очернить помощь детям Донбасса, это делается лишь для продолжения борьбы с Москвой и Минском. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцевв интервью радиостанции "Вести FM".

"Надуманность этого предлога, неестественность его - это еще одно подтверждение того, что что бы мы ни делали из самых гуманных, самых высоких убеждений, наши недруги готовы замазать это черной краской, унижая, прежде всего, самих себя, выдвигая надуманные поводу и предлоги, лишь бы сохраняться в политическом поле борьбы с Беларусью и Россией", - сказал он, отметив, что такая политика не принесет "никому политических дивидендов".

Мезенцев указал, что по прошествии времени останется только правда, которую в случае необходимости Москва и Минск готовы защищать и предъявлять миру. "Мы это будем делать, помогать детям, защищать правду, предъявлять общественности наших стран, а если нужно и зарубежью, абсолютно точные факты, которые ниспровергают всю ту ложь и наветы, свидетелями которых мы с вами являемся", - добавил госсекретарь Союзного государства.

Мезенцев подчеркнул, что из союзного бюджета были выделены средства на оказание гуманитарной помощи образовательным учреждениям и детям Донецкой и Луганской народных республик, более двух тыс. детей побывали на оздоровлении в несколько смен в Минской области. "Мы самым тщательным образом отслеживали оформление документов, разрешение родителей, опекунов, органов опеки", - добавил он.