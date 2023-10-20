Россию на саммите по Ближнему Востоку представит замглавы МИД Михаил Богданов

Он пройдет в Каире 21 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов будет представлять Россию на саммите по кризису в Ближневосточном регионе, который пройдет в Каире 21 октября. Об этом сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"Россию на саммите в Каире по ближневосточному урегулированию будет представлять спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов", - сказал собеседник агентства.

Саммит проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сообщал телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции и большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена генеральным секретарем Антониу Гутерришем. На встрече предполагается обсудить перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.