20 октября, 17:42,
обновлено 20 октября, 17:45

Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

МИД РФ поручили уведомить вторую сторону о принятом решении

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в распоряжении.

МИД РФ поручено уведомить вторую сторону о принятом решении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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