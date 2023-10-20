Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

МИД РФ поручили уведомить вторую сторону о принятом решении

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в распоряжении.

МИД РФ поручено уведомить вторую сторону о принятом решении.