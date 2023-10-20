20 октября, 17:58,
обновлено 20 октября, 18:46
Палестино-израильский конфликт

Постпредство РФ анонсировало спецсессию ГА ООН по Палестине на следующей неделе

По данным российского представительства, скорее всего, она состоится 24 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине должна пройти на следующей неделе, скорее всего 24 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия-24".

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"Будет созвано заседание Генеральной Ассамблеи. <...> Совбез обсудил этот вопрос, но, к сожалению, не смог принять никакого решения, сейчас в СБ ООН этот вопрос формально не обсуждается, есть возможность у Генассамблеи сказать свое слово. Поэтому на следующей неделе, трудно сказать когда, была информация, что в понедельник, но я сомневаюсь, скорее всего, во вторник", - отметил он, говоря о дате проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Палестине.

"У нас предстоит как минимум два заседания. Так совпало, что в среду у нас регулярные так называемые открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, это обсуждения ближневосточного вопроса, где будут принимать участие все члены ООН, там тоже будут много говорить о Ближнем Востоке", - добавил Полянский. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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