В постпредстве РФ заявили, что СБ ООН не будет обсуждать возможные ядерные испытания США

В российском представительстве отметили, что если Вашингтон в действительности провел их, то это шаг к эскалации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пока не планирует обсуждать ситуацию с возможным проведением США на испытательном полигоне в Нeваде ядерных испытаний. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Совет Безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". "Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны", - добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия проверяет информацию о ситуации с проведением на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва. Замглавы ведомства также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что если США испытают ядерное оружие, Россия ответит тем же.

18 октября американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру".

Ранее директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия полагает, что США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.