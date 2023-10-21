21 октября, 01:53,
обновлено 21 октября, 02:24

Антонов считает компиляцией домыслов доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы

Посол России в США Анатолий Антонов. Антон Новодережкин/ ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что Соединенные Штаты "своей бездумной политикой загнали российско-американские отношения в глухой тупик"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает компиляцией домыслов и сплетен распространенный, по данным СМИ, доклад разведывательного сообщества США о якобы имевших место попытках российской стороны подорвать общественное доверие к избирательным процессам в некоторых государствах. Об этом дипломат заявил в пятницу, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

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"С таким документом мы не знакомы. Однако, как говорят на Западе, с большой долей уверенности можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, сплетен и махровых русофобских выпадов, - заявил посол, комментируя данные сообщения СМИ. - Нас не удивляют подобные инсинуации. Их причины кроются в неуверенности администрации в правильности и эффективности методов решения проблем как у себя "дома", так и на международной арене. Здесь не могут смириться с тем, что не достигают заявленных целей и теряют позиции мирового гегемона. А потому, как это стало уже в порядке вещей, ищут "виновных" на стороне. Такая роль в последние годы неизменно отводится России".

"Выставляя нашу страну в качестве непримиримого врага, Белый дом демонстрирует незаинтересованность в прагматичном сотрудничестве для решения общих вызовов, стоящих перед человечеством. Вашингтон своей бездумной политикой загнал российско-американские отношения в глухой тупик", - подчеркнул Антонов.

Как сообщило агентство Reuters, Госдепартамент разослал диппредставительствам США более чем в 100 странах составленный разведывательным сообществом документ, в котором содержатся сведения о якобы имевших место попытках России подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств. 

Теги:
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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