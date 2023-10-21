Посол РФ: США пострадают от приостановки членства Росфинмониторинга в объединении "Эгмонт"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Приостановка членства Росфинмониторинга в Группе "Эгмонт" (объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран) нанесет ущерб в том числе и США из-за приостановки ряда расследований. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Здесь не хотят разбираться в возможных негативных последствиях такого шага. Разве кому-то в здравом уме выгодно неучастие России в Группе "Эгмонт"? Вряд ли", - отметил дипломат. "Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить на паузу ряд международных финансовых расследований", - подчеркнул он.