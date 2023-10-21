Зюганов считает, что Байден телеобращением к США разжигал пожар третьей мировой войны

Американский лидер ранее направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телеобращении к гражданам страны, сообщая о предлагаемых военных тратах своей администрации, разжигал пожар третьей мировой войны. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну. Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, оно продолжалось почти час, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны, заявляя о том, что $60 млрд бросит на войну", - сказал Зюганов в ходе VII пленума центрального комитета КПРФ.

Президент США Джо Байден ранее направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, Украине предлагается выделить более $61,4 млрд, Израилю - свыше $14,3 млрд.

В субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" проходит VII пленум центрального комитета КПРФ.