Правительство расширило перечень загрязняющих веществ для госрегулирования

В список вошли тяжелые металлы и их соединения, углерод, гидроксид натрия, хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обновило перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования, сообщается на сайте правительства.

"Правительство актуализировало перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования. Распоряжение об этом подписано. Решение направлено на повышение эффективности экологического контроля и улучшение качества окружающей среды", - говорится в сообщении.

В обновленный перечень добавлены 79 веществ, загрязняющих воздух, водные объекты и почву. В список вошли тяжелые металлы и их соединения (бериллий, карбонат бария), углерод (сажа), гидроксид натрия (щелочь), хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы. "Теперь в отношении этих веществ будут применяться меры госрегулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс таких веществ и ограничение объемов таких выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что введение мер госрегулирования для новых веществ будет поэтапным, с учетом сроков получения предприятиями природоохранных разрешительных документов.

Перечень актуализирован на основании предложений Росгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и научных организаций. Обеспечить проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечня загрязняющих веществ правительству поручил президент Владимир Путин в декабре 2020 года.