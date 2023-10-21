Пасечник заявил, что в ряды "Единой России" вступили более 36 тыс. жителей ЛНР

Глава республики рассказал, что реготделение единороссов реализует 21 партийный проект

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 36 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) вступили в ряды партии "Единая Россия". Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Год назад ведущая политическая сила Российской Федерации получила прочную точку опоры в ЛНР: мы создали луганское региональное отделение партии "Единая Россия". Более 36 тыс. наших земляков уже влились в партийные ряды и теперь объединены общей целью - работать для людей, развивать нашу республику как часть Великой России", - написал он.

Пасечник рассказал, что реготделение единороссов сейчас реализует в республике 21 партийный проект, за год в их рамках проведено более 30 тыс. мероприятий, "направленных на обновление всех сфер жизни республики".

6 октября прошлого года на генсовете единоросов сообщили, что региональные отделения "Единой России" созданы в новых регионах РФ - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.