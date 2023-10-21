Эксперт считает, что саммит в Каире едва ли продвинет палестино-израильское урегулирование

Он ограничится декларациями, прогнозирует руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Каирский саммит, который проходит в субботу для обсуждения урегулирования палестино-израильского конфликта, ограничится декларациями и едва ли приведет к решениям на практике. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"На мой взгляд, кроме общих деклараций, которые мы уже слышали не один раз, вряд ли это вызовет какие-то практические шаги, поскольку повлиять на возможную израильскую наземную операцию вряд ли это сможет, если не будет соответствующего воздействия со стороны главного союзника Израиля - Вашингтона", - сказал аналитик.

По оценке эксперта, американская сторона хотя и предпринимает попытки указать Израилю на возможные риски, которые могут сопровождать начало наземной операции, а также на возможные последствия в секторе Газа после этого, но пока это не имеет силу направленного воздействия.

Комментируя участие России в работе саммита, специалист выразил убежденность, что оно ограничится декларацией четкой позиции о необходимости быстрого прекращения огня и боевых действий в регионе, обеспечением "ускоренного доступа помощи населению Газы", которое находится "в тяжелейшей блокаде", а также призывом к возможному началу мирных переговоров. "Но, как мы знаем, Израиль не готов к тому, чтобы начать такие переговоры и требует полного уничтожения ХАМАС как системы, которая управляет сектором", - резюмировал эксперт, отметив, что сейчас едва ли просматриваются возможности для практической работы по всем этим пунктам.

Саммит проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сообщал телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции и большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена генеральным секретарем Антониу Гутерришем. На встрече предполагается обсудить перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.