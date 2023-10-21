Белоусов заявил о смене парадигмы функционирования мирового экономического пространства

По словам первого вице-премьера РФ, "страны, обладающие таким потенциалом, сегодня должны обеспечить себе и своим партнерам стратегическую определенность, которая базируется на использовании тех или иных ресурсов"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в настоящий момент происходит смена парадигмы функционирования мирового экономического пространства. Его выступление на пленарной сессии форума "Сделано в России" приводит по итогам мероприятия сайт правительства.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходил в Москве 19-20 октября. Организатор - Российский экспортный центр - госинститут поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих поддержку российским экспортерам. ТАСС - генеральный информационный партнер.

"Если раньше ключевым фактором успеха была эффективность встраивания в систему мировой экономической торговли, то сегодня это парадигма формирования собственной стратегической устойчивости. Страны, обладающие таким потенциалом, сегодня должны обеспечить себе и своим партнерам стратегическую определенность, которая базируется на использовании тех или иных ресурсов", - сказал Белоусов.

Он добавил, что США и страны ЕС, прежде всего ФРГ, создают собственные долгосрочные проекты, по которым будут развивать свои анклавы. "Этот процесс анклавизации уже идет и, с моей точки зрения, продлится по крайней мере до конца текущего, а скорее всего, затронет и часть следующего десятилетия", - сказал Белоусов.

Россия, считает он, обладает всеми необходимыми возможностями для создания собственного анклава развития. Необходимо выстроить два пространства - интеграционное, где входящие в это пространство России игроки обладают общими правилами игры и общей инфраструктурой, и дальний круг опорных стран, с которыми выстраивается система партнерств уже в зависимости от специфики той или иной страны. "Если, к примеру, с Китаем система партнерств у нас выстраивается практически по всей повестке, то с другими странами, которые играют для нас ключевую роль, она пока может быть неполной. Тем не менее эти партнерства, которые означают долговременную зависимость одной страны от другой, являются необходимым условием формированием таких анклавов. И не только для России - это касается всех стран, которые претендуют на такую роль. Конечно, останется значительное количество стран, которые будут играть роль неприсоединившихся, в том числе достаточно крупных игроков, обладающих национальным самосознанием", - отметил Белоусов.

В числе основных приоритетов страны при формировании стратегической устойчивости он назвал снижение неопределенности новых рынков для экспортеров, выстраивание финансово-расчетной инфраструктуры, снятие транспортно-логистических барьеров, пересборку системы поддержки экспорта с учетом новых задач, развитие гуманитарного партнерства, контактов в сфере культуры, образования и здравоохранения.