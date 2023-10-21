Временного поверенного в делах Чехии 17 октября вызвали в МИД РФ

Яну Ондржейке выразили протест в ответ на недавний демарш МИД республики

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России 17 октября, ему выражен протест в связи с поддержкой Прагой домыслов о якобы причастности войск РФ к ударам по селу Гроза в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в н. п. Гроза", - отметили в ведомстве.

"Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью "нанести России стратегическое поражение", накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона", - добавили в министерстве.

Там также указали, что "на этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.