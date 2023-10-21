В Госдуме считают, что изменение выдачи запросов в Google не поможет дерусификации Украины

Как заявил замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, такие действия являются продолжением политики Киева, которая ведется на протяжении десятилетий

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Выполнение требований Украины по изменению выдачи запросов поисковиком Google не поможет избавиться от русского языка на Украине. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Киев требует от Google присоединиться к информационному террору своих граждан. <...> Речь идет о тотальной дерусификации поисковой выдачи и запрете использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube. <...> Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - написал депутат в Telegram-канале.

Горелкин заявил, что такие действия являются продолжением информационной политики Киева, которая ведется на протяжении десятилетий. "Власти делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т. д.", - написал депутат. Он отметил, что, несмотря на политику дерусификации, многие жители Украины продолжают говорить на русском языке и отказываются переходить на украинскую речь.

В новость была внесена правка (19:12 мск)- передается с исправлением в последнем абзаце, верно - дерусификации.