21 октября, 15:38

В Госдуме считают, что изменение выдачи запросов в Google не поможет дерусификации Украины

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Михаил Терещенко/ ТАСС
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Как заявил замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, такие действия являются продолжением политики Киева, которая ведется на протяжении десятилетий

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Выполнение требований Украины по изменению выдачи запросов поисковиком Google не поможет избавиться от русского языка на Украине. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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"Киев требует от Google присоединиться к информационному террору своих граждан. <...> Речь идет о тотальной дерусификации поисковой выдачи и запрете использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube. <...> Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", - написал депутат в Telegram-канале.

Горелкин заявил, что такие действия являются продолжением информационной политики Киева, которая ведется на протяжении десятилетий. "Власти делают все, чтобы уничтожить русский язык: сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т. д.", - написал депутат. Он отметил, что, несмотря на политику дерусификации, многие жители Украины продолжают говорить на русском языке и отказываются переходить на украинскую речь.

В новость была внесена правка (19:12 мск)- передается с исправлением в последнем абзаце, верно - дерусификации. 

Теги:
УкраинаРоссияГорелкин, Антон Вадимович
© Информационное агентство ТАСС
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