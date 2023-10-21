21 октября, 16:56,
обновлено 21 октября, 17:03
Палестино-израильский конфликт

Дипломаты РФ продолжают готовить списки на эвакуацию из сектора Газа

Как уточнили в представительстве России при Палестинской национальной администрации, информации по возможным срокам пока нет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают формировать списки для эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Комментируя перспективы эвакуации россиян из сектора Газа, Зарипова отметила, что работа над формированием списков продолжается. "Списки составляются, вопрос в проработке, - сообщила она. - [Количество внесенных в списки] - в тех же пределах. Порядка 700, более 400 из них - россияне".

Как уточнили в представительстве, информации по возможным срокам пока нет.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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