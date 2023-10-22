Путин по-немецки раскритиковал нападки на Шрёдера

Президент РФ заявил, что "чем дальше от Шрёдера - тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам"

ТАСС, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которые сейчас происходят в Германии.

В интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин, российский лидер обратил внимание на то, что недавно все стали свидетелями "безобразной выходки" в виде аплодисментов нацисту в канадском парламенте.

"Что касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германии, канцлера Шрёдера, вы сказали, что его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера - тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - подчеркнул президент, имея в виду бывшего спикера Палаты общин парламента Канады. Для того чтобы его "услышали в Германии", Путин повторил эту фразу на немецком языке. И добавил по-русски: "В Германии много порядочных людей и, уверен, многие это услышат".

Таким образом российский лидер прокомментировал слова журналиста о том, что сейчас Шрёдера отсаживают на важных мероприятиях, чтобы он не сидел рядом с действующим канцлером Германии Олафом Шольцем.