Мирошник сообщил о собранных свидетельствах ударов ВСУ по гражданским объектам

Как отметил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, при этом в подавляющем большинстве случаев применяется высокоточное оружие

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская сторона собирает огромное количество свидетельств ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы собираем сейчас огромное количество данных, фиксацию, документирование свидетельств людей о том, что <…> массово наносятся удары по больницам, по детским садам, по социальным центрам. Причем в подавляющем большинстве случаев это же высокоточное оружие, они точно знают, куда они бьют", - указал дипломат. Он отметил, что по многим территориям, включая Запорожскую область, а также ДНР и ЛНР "бьют для того, чтобы просто посеять мандраж, и чтобы было страшно".

Кроме того, он обратил внимание, что удары наносятся по мостам, которые соединяют Крым с материковой частью РФ. "Пока я там был несколько дней, ежедневно несколько десятков ракет запускается в эту сторону, чтобы посеять панику, - продолжил Мирошник. - Слава Богу, ПВО отрабатывает серьезно".