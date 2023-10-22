Дипломаты РФ начали проверку сообщения о гибели в секторе Газа русскоязычной семьи

В МИД России отметили, что речь может идти о гражданах одной из стран СНГ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты проверяют сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в секторе Газа русскоязычной семьи, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях (центральный район Газы) русскоязычной семьи. Сообщается, что погибла женщина с детьми, - информировали в дипведомстве. - По первой информации, речь идет о гражданах одной из стран СНГ".