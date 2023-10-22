22 октября, 15:35,
обновлено 22 октября, 15:43
Палестино-израильский конфликт

Дипломаты РФ начали проверку сообщения о гибели в секторе Газа русскоязычной семьи

AP Photo/ Hatem Moussa
© AP Photo/ Hatem Moussa

В МИД России отметили, что речь может идти о гражданах одной из стран СНГ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты проверяют сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в секторе Газа русскоязычной семьи, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

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"Российские дипломаты в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок в населенном пункте Дер Эль-Балях (центральный район Газы) русскоязычной семьи. Сообщается, что погибла женщина с детьми, - информировали в дипведомстве. - По первой информации, речь идет о гражданах одной из стран СНГ". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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