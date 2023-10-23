Посол в Киргизии заявил, что Россия готова к продолжению военного сотрудничества

Николай Удовиченко поблагодарил руководство страны за "активное взаимодействие в вопросах поддержания боеспособности авиабазы" в городе Кант

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Россия готова продолжить тесное взаимодействие с Киргизией в вопросах военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в городе Кант во время торжественного собрания по случаю 20-летия открытия здесь российской авиабазы посол РФ в республике Николай Удовиченко.

"Российская сторона высоко ценит союзнические отношения с Кыргызстаном, готова к продолжению всестороннего сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах", - сказал он.

По его словам, авиабаза в Канте является важным оборонительным рубежом перед внешними угрозами и ключевым компонентом коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"Происходящие сегодня изменения в геополитической сфере, рост конфликтности международных отношений повышают роль коллективных сил безопасности. Руководство наших стран [России и Киргизии] считает, что повышение единства и боеготовности является единственно верным ответом на эти вызовы", - продолжил посол.

Он поблагодарил руководство Киргизии, Минобороны республики, а также власти города Кант и Иссык-Атинского района, на территории которого находится база, за "активное взаимодействие в вопросах поддержания боеспособности авиабазы".

История базы

Российская авиабаза в Канте была официально открыта 23 октября 2001 года с участием президентов двух государств Владимира Путина и Аскара Акаева. Она расположена примерно в 20 км к востоку от киргизской столицы и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) центральноазиатского направления коллективной безопасности ОДКБ. Главными ее задачами стало осуществление контроля за воздушным пространством региона и авиационная поддержка сил наземного компонента КСБР Центральной Азии.

В настоящее время она входит в состав Объединенной военной базы РФ в Киргизии, в состав которой также включены узел дальней связи ВМФ России в Кара-Балте, испытательная база противолодочного оружия в Караколе и автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу. 999-я российская авиабаза в Канте способна принимать самолеты фронтовой и военно-транспортной авиации. После принятия осенью 2023 года сторонами решения о создании совместной группировки ПВО, возле Канта также будет размещена соответствующая техника и инфраструктура.

До обретения Киргизией независимости в Канте с 1941 года размещался военный аэродром ВВС СССР, а также центр подготовки военных летчиков. Здесь также проходили обучение пилоты из дружественных Советскому Союзу государств. В списке его выпускников числятся бывший президент Египта Мухаммед Хосни Мубарак, экс-президент Сирии Хафез Асад, маршал авиации Индии Дилбах Синг. До 1992 года в Канте прошли обучение 5,7 тыс. летчиков, 750 штурманов и 470 офицеров боевого управления.