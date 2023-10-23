Посольство РФ заявило, что Латвия потеряет тысячи рабочих рук из-за высылки россиян

Временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков отметил, что россияне, против которых Рига развязала кампанию вытеснения из страны, являются активными участниками рынка труда

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Российские граждане, против которых Рига развязала кампанию вытеснения из страны, являются активными участниками рынка труда, Латвия потеряет тысячи рабочих рук. Об этом в интервью ТАСС заявил временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Олег Зыков.

"Уместно поставить вопрос: готова ли Латвия расстаться с тысячами законопослушных и добропорядочных жителей, которые исправно платят налоги, в том или ином виде вносят свой вклад в развитие экономики и благосостояния республики?" - сказал он.

Как отметил дипломат, надо понимать, что следом за "депортированной бабушкой" могут последовать ее дети, а потом уедут и внуки. "Это представители активной и работоспособной части общества, в которых так остро сегодня нуждается эта небольшая европейская страна", - подчеркнул Зыков.

В сентябре 2022 года Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обязывали граждан России, постоянно живущих в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В случае игнорирования экзамена их разрешения на постоянное жительство аннулируются. 3 255 россиян уже получили письма, предупреждающие об истечении срока действия разрешения на постоянное жительство.

"Вопрос в том, может ли нынешнее руководство Латвии во имя этой крайне сомнительной как с моральной, так и юридической точки зрения затеи позволить себе столь расточительно распоряжаться человеческими ресурсами в условиях, когда республика неуклонно и уверенно погружается в демографическую яму, демонстрируя одни из самых высоких в мире темпов сокращения численности населения", - заключил временный поверенный.