Грушко заявил, что "санкционный зуд" ЕС продолжается

Предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Санкционный зуд" Евросоюза в отношении РФ продолжается, но предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерение ЕС начать консультации по 12-му пакету антироссийских санкций.

"Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается. Но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, их было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, во-вторых, они наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, РФ готова к новым санкциям и взвесит шаги для их нейтрализации и введения ответных мер.