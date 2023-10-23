23 октября, 07:44,
обновлено 23 октября, 08:01
Санкции в отношении России

Грушко заявил, что "санкционный зуд" ЕС продолжается

Предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Санкционный зуд" Евросоюза в отношении РФ продолжается, но предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерение ЕС начать консультации по 12-му пакету антироссийских санкций.

"Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается. Но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, их было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, во-вторых, они наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, РФ готова к новым санкциям и взвесит шаги для их нейтрализации и введения ответных мер. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииГрушко, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация