Лавров направил приветствие участникам Ялтинского международного форума

Глава МИД РФ отметил, что форум ориентирован на решение практических задач по дальнейшему раскрытию масштабного потенциала Крыма

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум ориентирован на решение практических задач по дальнейшему раскрытию масштабного потенциала Крыма. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам Ялтинского международного форума, которое зачитал посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Петров.

"Особо хотел бы отметить ориентированность мероприятия на решение практических задач по дальнейшему раскрытию масштабного потенциала Крыма, повышению его инвестиционной привлекательности, содействие развитию внешних связей полуострова", - отмечается в послании главы МИД РФ.

"В этой связи мы приветствуем и поддерживаем усилия Международной ассоциации друзей Крыма", - подчеркнул Лавров.

Он также выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком организационном уровне и позволит установить полезные профессиональные контакты.