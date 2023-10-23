Комитет Думы одобрил полномочия ЦИК по выборам президента при военном положении

Согласно поправке, ЦИК может устанавливать особенности подготовки и проведения выборов главы государства в период действия военного положения на части территории страны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку, по которой Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов главы государства в период действия на части территории страны военного положения. Соответствующая поправка была одобрена ко второму чтению законопроекта об уточнении положений закона о выборах президента РФ.

"Центральной избирательной комиссией Российской Федерации могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в период действия на части территории Российской Федерации военного положения", - указано в поправке.

Также, согласно поправке, если военное положение введено на части территории страны, выборы главы государства на такой части территории могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В ней установлены детали проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения.