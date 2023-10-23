23 октября, 08:07

Дипломаты смогут менять время голосования на участках за пределами России

Они смогут это делать в случае, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности изменять время голосования на зарубежных избирательных участках по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Соответствующая поправка была одобрена ко второму чтению законопроекта об уточнении положений закона о выборах президента РФ.

Новым положением дополняется ст. 69 "Порядок голосования" указанного закона.

"На избирательных участках <…> время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан Российской Федерации, о чем он незамедлительно информирует федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации", - говорится в одобренной поправке. 

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