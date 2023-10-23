Комитет Думы одобрил сроки направления в ЦИК предложений о выборах при военном положении

Согласно поправкам, высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, вправе направить в ЦИК предложение о назначении выборов в органы государственной власти субъекта не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, который конкретизирует сроки направления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ главой региона, на территории которого действует военное положение, предложения о назначении выборов.

Законопроект внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики в марте, принят в первом чтении в июле. В изначальной редакции законопроект содержал технические поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Во втором чтении одобренными поправками предложено внести изменения в ст. 10.1 "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения" указанного закона. Сейчас по ней при введении военного положения высшее должностное лицо субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.

Согласно одобренным поправкам, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе направить в ЦИК предложение о назначении выборов в органы государственной власти субъекта не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования. В отношении выборов в органы местного самоуправления - не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования, а в отношении референдума субъекта, местного референдума - в течение 5 дней со дня признания законодательным органом субъекта либо представительным органом муниципального образования соответствия вопроса, выносимого на референдум, требованиям законодательства.

Также статью предлагается дополнить положением о том, что при введении военного положения на части территории страны после назначения выборов глава субъекта, на территории которого введено военное положение, вправе направить в ЦИК РФ предложение о проведении соответствующих выборов в течение пяти дней со дня введения военного положения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Согласно еще одному нововведению, если подготовка и проведение федеральных выборов на территории субъекта могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, соответствующие выборы на указанной территории по решению ЦИК не проводятся либо приостанавливаются и могут быть возобновлены в установленном законодательством порядке. О решении ЦИК РФ незамедлительно информирует главу государства, а в случае, если решение принято в отношении выборов президента РФ, также Совет Федерации. Уточняется, что из-за угрозы по решению ЦИК РФ могут быть отложены выборы в органы госвласти субъекта, органы местного самоуправления, референдума субъекта. Сейчас пункт 10 ст. 10.1 "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения" таких уточнений не содержит.