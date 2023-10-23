Посол РФ в Ливане заявил о рисках для россиян при обострении ближневосточного конфликта

Александр Рудаков отметил, что на учете консульского отдела российского посольства находятся 3 247 россиян

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Возможное обострение ближневосточного конфликта несет риски для находящихся на территории Ливана более 3,2 тыс. российских граждан. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловно, наши соотечественники, так же как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего. Надеюсь, что все же удастся избежать масштабной эскалации, - сказал он. - Утверждать, что негативного сценария не будет, мы, конечно, не можем. В этом случае определенные риски существуют и для наших граждан".

Кроме того, Рудаков отметил, что на учете консульского отдела российского посольства находятся 3 247 россиян. "В реальности их значительно больше", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.