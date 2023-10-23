Дума до конца недели может принять закон, уточняющий нормы о выборах президента

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, 24 октября планируется рассмотрение документа во втором чтении

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы до конца недели могут рассмотреть в третьем, итоговом чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Завтра хотим рассматривать во втором чтении. Вполне возможно, уже на этой неделе его примем [в третьем чтении]", - отметил Крашенинников.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов в октябре, авторами выступили в том числе Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В первом чтении Дума приняла документ 17 октября. Законопроект, в частности, уточняет, что при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Законопроект также разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день их подачи в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Уточняется, что на заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Устанавливается также, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Кроме того, законопроект закрепляет правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания. Сегодня такими членами избирательных комиссий не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода. Законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас - 100 рублей).

Поправки ко второму чтению

В ходе заседания в понедельник комитет Думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. Так, ЦИК РФ сможет устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента России в период действия на части территории страны военного положения. Также поправками закрепляется, что фото- и видеосъемка в помещениях для голосования в воинских частях допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

Еще одной поправкой устанавливается, что на избирательных участках, которые находятся за пределами России, время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом должны быть проинформированы МИД РФ и ЦИК РФ.

По избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет Совет Федерации в декабре 2023 года.