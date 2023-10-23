В Ялтинском международном форуме принимают участие представители более 40 стран

Постпред Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что среди участников также делегации Африканского континента

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Представители более 40 стран, в том числе Африканского континента, принимают участие в Ялтинском международном форуме, который проходит в понедельник и вторник в Москве. Об этом сообщил постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Приехали сегодня представители более чем из 40 стран мира, в том числе активно и широко [представлены делегации из стран] Африканского континента", - сказал он на Ялтинском международном форуме.

Мурадов отметил, что власти Крыма намерены выстраивать сотрудничество со странами Африканского континента. Он добавил, что Крым отделяют от Африканского континента три-четыре дня пути по морю. По его словам, за такой срок можно доставлять любые товары, в том числе тропические фрукты, кофе и какао.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума.