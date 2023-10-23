Цыденов назвал слова экс-посла Израиля о бурятах проявлением нацизма и расизма

При этом глава Бурятии отметил, что судить о всем еврейском народе по одному человеку не стоит

ТАСС, 23 октября. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах проявлением нацизма и расизма. Об этом Цыденов написал в своем Telegram-канале.

"Бывший посол Израиля в России, человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время - гибнут люди, но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом, вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев - народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно", - написал Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не стоит. "В Израиле, вроде, одна из лучших медицин в мире, предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение", - написал он, напомнив, что мужчины из Бурятии, какой бы национальности они ни были, участвуют в специальной военной операции, "вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину". "И, если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно. <?> Если здравого смысла, воспитания, взаимного уважения, да просто хотя бы уроков истории, кому-то не хватает, чтоб не создавать угрозы нашей стране и нашему народу, то пусть их сдерживает страх", - добавил Цыденов.

Ранее в интервью, размещенном в интернете, Мильман высказывался о палестино-израильском конфликте, упомянув слово "бурятская" в оскорбительном контексте, применительно к понятию "жестокость".

В конце 2022 года папа Римский Франциск в интервью, опубликованном в журнале американских иезуитов "Америка" (Americamagazine), назвал военнослужащих из Бурятии и Чечни "самой жестокой частью российских войск на Украине". Его слова вызвали широкий общественный резонанс как в этих республиках, так и в России в целом. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил возмущение и сделал представление руководству дипломатической службы Святого престола, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие заявления извращением истины. После этого Россия получила от Ватикана официальное заявление с извинениями за высказывания Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурят, инцидент был исчерпан.