Песков заявил, что мир больше не будет крутиться вокруг США

По словам пресс-секретаря президента, Кремль поддерживает слова американского лидера Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом порядке, но Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Кремль поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом порядке, но Москва не согласна с тем, что такой порядок может быть построен Вашингтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах", - сказал он.

Как считают в Кремле, это мироустройство должно быть свободным от попыток концентрирования всех механизмов управления в руках одного государства, от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения. "И наоборот, [должен быть] миропорядок, который зиждется на международном праве, а не на "правилах", который зиждется на взаимном уважении, взаимной выгоде, невмешательстве во внутренние дела друг друга и так далее", - перечислил Песков.

Однако, продолжил пресс-секретарь президента РФ, Кремль не согласен с Байденом в другой части его высказывания. "У господина Байдена была еще одна фраза: "И США способны построить такой порядок". Здесь, в этой части мы не согласны", - подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что США, "так или иначе, о каком миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок". "То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - уверен представитель Кремля.