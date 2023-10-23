Песков назвал неприемлемым заявление Ринкевичса с угрозой "закрыть Балтику" для РФ

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо угроз в адрес РФ. Так он прокомментировал журналистам заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с угрозой "закрыть Балтику для российских судов".

"Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми", - сказал Песков.

Также он снова подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector. "Там, действительно, идет следствие. И он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения", - пояснил представитель Кремля.

"В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков"? На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить", - заключил Песков.

Ранее Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть Балтийское море, если газопровод Balticconnector повредила Россия. Он добавил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования. По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря.

20 октября в комментарии ТАСС Песков заявил, что "Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода".