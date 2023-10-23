МИД РФ заявил о запросе развивающихся стран на всеобщее соглашение по инфобезопасности

Директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов отметил, что зачастую эти страны становятся жертвами противоправного использования информационных технологий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Первоочередный запрос на выработку всеобъемлющего международного договора по информационно-коммуникационной безопасности существует в развивающихся странах, которые зачастую становятся жертвами противоправного использования информационных технологий. Об этом заявил на брифинге директор департамента международной информационной безопасности МИД, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

"Мы считаем, что для предельного расширения охвата действия будущего договора у нас есть неплохие предпосылки", - сказал он. "Прежде всего это, конечно, запрос со стороны стран развивающегося мира, которые зачастую становятся жертвами противоправного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Хотя бы потому, что эти страны являются потребителями ИКТ, которые производятся за их пределами, прежде всего в странах развитого мира", - пояснил Люкманов.

Ранее Люкманов, выступая в ООН, заявил, что западные страны не решаются сотрудничать на площадке всемирной организации по вопросу противодействия использованию ИКТ в преступных целях, что является проявлением двойных стандартов.

Начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в статье для журнала "Международная жизнь" подчеркивал, что Россия со своей стороны будет и дальше оказывать техническое содействие нуждающимся странам на основе принципа защиты государственного суверенитета, развенчивать любые проявления неоколониальных практик в глобальном информационном пространстве.