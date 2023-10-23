МИД РФ заявил о необходимости стран Ближнего Востока бороться с ложью

Ее распространение вредит усилиям по сохранению мира, сказал директор департамента международной информационной безопасности ведомства Артур Люкманов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока на фоне эскалации палестино-израильского конфликта могли бы сотрудничать по противодействию лживой информации. Об этом заявил на брифинге директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов, комментируя тему палестино-израильского конфликта.

"Возвращаясь в тему палестино-израильского конфликта, мы видим, что информационное пространство переполнено жесткими оценками. Мы считаем, что государства Ближнего Востока могли бы сделать шаг навстречу друг другу с целью предотвращения и пресечения распространения лживой информации", - сказал он.

Лживая информация используется для того, чтобы радикализировать настроения в обществе, отметил Люкманов. "Распространение такой информации вредит не только усилиям в плане информационной безопасности, но и вообще усилиям по сохранению мира", - добавил дипломат.

"Те усилия, которые мы прилагаем в контактах с государствами и на площадке ООН, нацелены на то, чтобы обеспечить прямую связь между компетентными ведомствами государств для противодействия распространению экстремистской информации", - заключил он.