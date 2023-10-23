Мантуров прокомментировал подготовку нового пакета санкций против России

По словам вице-премьера - главы Минпромторга, у коллег из Евросоюза "иссякли фантазии"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя подготовку нового пакета санкций против РФ, заявил, что у коллег из Евросоюза "иссякли фантазии".

"Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", - сказал он журналистам в кулуарах Национального промышленного конгресса Promspace.

В пятницу, 20 октября, портал EUobserver сообщал, что переговоры за закрытыми дверями о новом пакете антироссийских санкций ЕС могут начаться в ближайшие выходные или на следующей неделе. Согласно данным портала, российские алмазы будут включены в 12-й пакет санкций. Кроме того, по данным портала, Литва предлагает запретить поставки гвоздей, швейных игл и спиц для вязания.