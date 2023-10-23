23 октября, 11:42

Нечаев: российские производители должны научиться побеждать иностранных на своем рынке

Предприниматели смогли сохранить рабочие места, когда против России ввели санкции, подчеркнул лидер "Новых людей"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российским производителям, спрос на продукцию которых есть за рубежом, необходимо научиться побеждать иностранных конкурентов на своем рынке. Такое мнение высказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в России.

"Видно, что запрос на российские товары есть, но, чтобы туда идти, надо здесь стать сильными. Надо научиться здесь побеждать иностранных конкурентов", - сказал парламентарий.

Когда против России ввели санкции, именно малые и средние предприниматели "всеми правдами, а иногда и неправдами смогли сохранить для людей работу, привычные услуги, качество жизни", подчеркнул Нечаев. 

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РоссияНечаев, Алексей Геннадьевич
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